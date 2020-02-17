Bakan Pakdemirli yeni projesini açıkladı: Büyükbaş hayvan, veterinere ‘SMS atacak’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli büyükbaş hayvanlar için tasarlanan ve fikri kendisine ait olan ‘cep telefonu’ projesini tanıttı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Türkiye’de hayvan varlığının takibini daha iyi yapmak için yeni tip kulak küpesi üzerine çalıştıklarını belirten Pakdemirli projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Her hayvanın kulağına bir tane cep telefonu asacağız. Yurtdışı toplantılarında anlatıyorum, çok hoşlarına gidiyor: ‘Bu inekten ineğe konuşmak için değil, insanların bilgi sahibi olması için’. İçinde komple cep telefonu altyapısı olan bir küpe”.

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Milliyet’ten Mithat Yurdakul ve Aykut Yılmaz’a konuşan bakan yaklaşık 200 çiftliğinde bu cihazın denendiğini, son olarak 20 bin hayvan için ikinci pilot uygulamaya geçtiklerini söyledi.

‘Vücut ısısı düşünce, sizlere ömür diyeceksiniz’

Pilot uygulamanın başarılı olması durumunda projeyi 18 milyon hayvana yayacaklarını belirten Bakan Pakdemirli ayrıntıları şöyle anlattı: “Pili beş sene dayanıyor. İki-üç günde bir uyanacak. Ondan sonra başlayacak; ‘Merhaba, benim adım şu, ben buradayım, hayattayım, vücut ısım çok iyi, hasta değilim, kızgınlık dönemindeyim’; veterinere SMS atacak. Hemen gelecek veteriner döllemesini yapacak mesela. Belli bir coğrafi bölgeyi geçmemesi gerekiyorsa, ‘Bana belirlediğiniz alandayım’ diyecek. Türk mühendislerince yapılan, orijinal fikri bana ait bir proje. Mezbahanede hayvan kesilince haberimiz olsun diyoruz. Hayvanın kafası gidiyor, kafayla birlikte küpe duruyor. Halbuki burada vücut ısısı düşünce, sizlere ömür diyeceksiniz.”