Bakan Pakdemirli Trabzon’daki sel felaketi için ‘Allah’ın işi’ dedi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon’un Araklı ilçesinde dört kişinin öldüğü, altı kişinin de kaybolduğu sel felaketini “Allah’ın işi” diye yorumladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İlçede sağanak sonrası bir hidroelektrik santrali (HES) borusunun patlaması sonucu sel meydana gelmişti.

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Bölgenin ayın 13’ünden beri ciddi yağış aldığını vurgulayan Pakdemirli, bölgeyi ‘ciddiyetle takip ettiklerini’ savundu.

Bakan, sözlerine şöyle devam etti: “Yani sel, taşkın ve heyelanla ilgili saat 12 civarında uyarılarımızı yaptık ama en nihayetinde bu işler Allah’ın işi. Nerede ne olacağını da bilemiyorsunuz. Gerekli uyarılar yapılmış olmasına rağmen yani kısaca tabir edecek olursak dağın bir parçasından, dağın bir tarafından kopan bir parça aşağıda dere yatağına geliyor ve dere yatağında sürüklenen çamurlu su aşağıdaki dört binayı yıkmış. Dört bina ev, altlarında da iki adet iş yeri var. İki adet iş yerimizi yıkıyor. “