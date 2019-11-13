Bakan Pakdemirli: Tarımsal destekleri 2020’de yüzde 37 artıracağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destekleri 2020’de yüzde 36.7 artış ile 22 milyar liraya yükselteceklerini açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

2019 başından ekim ayı sonuna kadar 14.5 milyar lira nakit destekle ödeme yapıldığını söyleyen Pakdemirli, yıl sonuna kadar 16.9 milyar lira destekleme ödemesi yapılmış olacağını kaydetti.

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“Bakanlığımız 2020 bütçe teklifi bir önceki yılın bütçesine göre yüzde 19.4 artarak 40.3 milyar lira oldu“ diyen tarım bakanı, 2020 yılı bütçesinin yüzde 54.5’ini oluşturan 21.97 milyar liranın tarımsal desteklemeler için kullanılacağı bilgisini paylaştı.

Bakan Pakdemirli fidan dikim kampanyasında bugün (13 Kasım) itibariyle sahiplenilen fidan sayısının da yaklaşık 14 milyona ulaştığını belirtti.