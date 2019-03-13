Bakan Pakdemirli: İthal edilecek patates üretimin yüzde üçü beşi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, patates ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanmasının ‘tedbir amaçlı‘ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’nin yağışlı bir sezon geçirdiğini ve bunun da ekimleri geciktirdiğini belirten Pakdemirli şunları söyledi: “Hasat tarihi de 15-20 gün gecikebilir. Tedbir amaçlı, ihtiyaten bir emniyet sübabı oluşturmak için özel sektöre Türkiye üretiminin yüzde üçü beşi kadar bir kota tanımladık. Gelip gelmeyeceği de belli değil.“

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Tarım bakanı, amacın spekülatif piyasa hareketlerinin önüne geçerek insanlara ucuz patates sunmak olduğunu söyledi.

‘Bakan olduktan sonra tüm ücretli görevlerden istifa ettim’

Pakdemirli, ithalat için anlaşıldığı söylenen ve 2013-2018 yılları arasında danışmanlığını yaptığı iddia edilen dünyanın en büyük patates üreticisi McCain Food’a ilişkin iddialara da cevap verdi.

Tarım ve hayvancılık uzmanı Ali Ekber Yıldırım’ın gündeme getirdiği iddia, Tarım, Orman ve Köyişleri Komsiyonu üyesi CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun soru önergesiyle Meclis’e de taşımıştı.



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Bakan Pakdemirli kendisine bakanlık görevi tebliğ edildikten sonra tüm ücretli görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

‘Patates üretimi yasak’ iddiası doğru değil’

Yaklaşık bir ay önce karantina nedeniyle 25 ilde patates ekiminin yasaklandığını bildiren Pakdemirli, bunun rutin bir uygulama olduğunu söyledi.

Pakdemirli şunları söyledi: “Patates üretiminin yasağı ile ilgili herhangi bir şey kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şeyin sosyal medyada paylaşıldığı yönünde bana bilgi geldi. Bu nedenle açıklama yapma ihtiyacı duydum. Ekim alanlarının karantinası ile ilgili belki bir şey olabilir ama bu karantina alanlarının son dört yıl içinde en fazla bin dekar artı veya eksi yönünde değiştiğini görüyoruz. Yani dün olan bir süreç bugün de devam eden yarın da devam edecek. Patates ekim alanlarının hastalıklı olan kesimlerinin karantina altına alınmasıyla patates ekiminin doğru olmadığı bakanlık tarafından açıklanan yerlerdir.“

