Bakan Özlü ‘zeytin kıyımı’ savunmasında: Türkiye’nin büyümesi lazım

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bu hafta meclise gelmesi beklenen zeytinlik yasa tasarısını “Türkiye’nin büyümesi lazım” sözleriyle savundu.

Meclis komisyonundaki görüşmelerde hükümet, zeytinliklerin konut ve turistik tesis inşaatına açılmasından geri adım atmış ancak madencilik ve endüstriyel tesisler yapılabilmesi yönündeki maddede ısrar etmişti.

Zeytinliklere maden ve endüstriyel tesis kurulabilmesine izin veren tasarı 1 Haziran’da komisyonda kabul edilmişti.

Bakanın verdiği bilgiye göre tasarı bu hafta genel kurulda görüşülecek.

Avrupa’ya atıf yaptı

Düzce’de konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, iktidarlarları öncesinde 100 milyon zeytin ağacı olduğunu, bu sayıyı 14 yılda 171 milyona çıkardıklarını söyledi.

“Düşünebiliyor musunuz… 71 milyon zeytin ağacı diken bir iktidar neden zeytin kessin, neden zeytin sahalarını yok etsin?” diye soran Özlü, mevcut yasadan bahsetti: “Türkiye’de bir yasa var. Bu yasa ‘Zeytin ağaçlarına 3 kilometreden itibaren yaklaşma’ diyor. Bu yasanın çıktığı tarih 1939. Yasa 1995 yılında revize edilmiş ve halen gündemde. 1939 yılındaki teknolojilerle şimdiki teknolojiler bir değil. O yıllarda bugünkü artırma sistemleri, filtre sistemleri yoktu. Bugün neredeyse içme suyuna yakın artırma yapan tesisler var. O günkü teknoloji ile bugünkü teknoloji bir değil. ‘Zeytin ağaçlarına 3 kilometre yaklaşmayın’ demek bugünkü teknolojilere bakıldığında pek anlamlı değil.”

Bakan Özlü, Avrupa Birliği ülkelerinde “Bir dönüm arazide iki buçuk zeytin ağacı varsa orası zeytinlik sahasıdır” dendiğini, kendilerinin düzenlemesinde ise “Bir ağaç varsa bile orası zeytinlik alandır” dendiğini kaydetti.

‘Türkiye’nin büyümesi lazım’

Özlü, bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) köşe yazarları ve sanatçıları kışkırtarak siyaset yaptığını öne sürerek, bilimsel rapor sunmadıklarını söyledi.

Bakan Özlü, “Ben komisyonda da bunu dedim: ‘Bir tek zeytin ağacının kesileceğini bilsem bu yasayı çekerim.’ Bugün de aynı fikirdeyim” diye konuştu.

Bakan Özlü, şöyle devam etti: “Bir ülkede tarım arazileri için zeytinlik bahçeleri için tarım bakanına güvenmeyeceksek kimse güveneceğiz. Bunlardan sorumlu tarım bakanıdır. Bu kişileri ciddiye almayın, bu haberler doğru değil. Bu kişiler STK adı altında siyaset yapıyorlar. Önümüzdeki hafta bu yasayı meclisten geçireceğiz. Belki tartışmalar olacak, yeni sanatçılar çıkacak, yeni yazarlar devreye girecek… Ama biz ne yaptığımızı biliyoruz. Biz uzun zamandır bu yasaya çalışıyoruz. Ben bir yıldır çalışıyorum. Yapısal reformlar için çalışıyorum. TÜBİTAK reformu da böyle. Türkiye’nin büyümesi lazım.”