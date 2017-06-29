Bakan Özlü ‘teşhisi koydu’: Gübre dökülmesinin arkasında CHP’liler olabilir

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce’de ‘Adalet Yürüyüşü’nün kamp alanına gübre dökülmesine ilişkin “Bunun arkasında da CHP’liler olabilir” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan başlattığı yürüyüş bugün 15’inci gününde.

Yürüyüşün 13’üncü gününde Düzce’de kamp yapan yürüyüşçülerin yakınına kamyonla gübre dökülmüştü.

Aynı zamanda Düzce milletvekili olan bakan Özlü, TGRT Haber yayınında konuştu.

‘Biraz daha temkinli olmakta fayda var’

Yaşananların hiç hoş olmadığını belirten Özlü, durumu tasvip etmediğini söyledi.

Bakan şöyle devam etti: “Ancak bir anımı paylaşmak istiyorum. Bundan bir sene kadar önce CHP il başkanlığına saldırı olmuştu. O günlerde tüm CHP camiası bizi suçlamıştı. Meclis’te sordum ve kısa bir araştırma yaptım. O tarihte CHP il başkanlığına saldıranlardan birinin CHP, diğerinin de DSP üyesi olduğunu tespit ettim. Bunu da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarından alıp, Meclis’te anlatmıştım. Bu gübre olayı hoş değil ama bunu yapanların, yaptıranların siyasal kimliği konusunda biraz daha temkinli olmakta fayda var. Bunun arkasında da CHP’liler olabilir.”