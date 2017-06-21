Bakan Özlü pes etmiyor: Zeytinlik tasarısı tekrar gündeme gelebilir

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kamuoyunda tepki çekmesinin ardından Üretim Reform Paketi’nden çıkarılan zeytinlik tasarısının yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.

Düzce’de iftar programına katılan Özlü, tasarının Güney Marmara’daki zeytinlik alanlara sanayi tesisleri kurulmasını sağlayacağını ‘açık etti’.

Hala bu fikirlerini uygulayabileceklerini söyleyen Özlü şöyle devam etti: “Üretim reform paketi başlangıçta 76 maddeydi. Zeytinlikler bunun içinde sadece iki maddeydi. Şimdi 74 madde vardı. Komisyonda da genel kurulda da ilaveler oldu. 100 maddeyi geçti. İçerisinde üniversite kurulumları geldi, birtakım yeni vergisel indirimler geldi. Türkiye’deki üreticilerin, sanayicilerin önünü açacak olan çok değerli bir pakettir. Zeytinlikler konusu aslında paket içerisinde sadece iki maddedir. Düşündüğümüz bölgeler vardı. Güney Marmara gibi, Balıkesir, Bandırma gibi. Bu bölgelerde endüstri bölgeleri kurmak istiyorduk. Halen kurmaya engel bir durum söz konusu değil. Olsa iyi olurdu, olmaması da bir sıkıntı değil.”

‘Tekrar gündeme gelebilir’

Değişikliğin her an yeniden değişebileceğini söyleyen Özlü, şunları söyledi: “Fakat şunu ifade etmek isterim: Mevcut kanun, zeytincilikle ilgili kanun 1939 yılında çıkmış bir kanun. 1995 yılında ve 2008 yılında kısmi revizyon görmüş bir kanun. Bu kanun ihtiyaçları karşılamıyor. İhtiyaçlar karşılanmadığı sürece, ihtiyaçlar ortada durduğu sürece, bu tekrar gündeme gelebilir. Ancak bizim şu anda Meclisten geçen pakette çok önemli yapacağımız işler var. Bunlara yoğunlaşacağız.”