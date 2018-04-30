Bakan Özhaseki’nin, selefi Kayseri belediye başkanıyla ortak olduğu ortaya çıktı

Kayseri büyükşehir belediye başkanıyken milletvekilli seçilip Çevre ve Şehircilik bakanlığına getirilen AKP’li Mehmet Özhaseki’nin, selefiyle ticari ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Özhaseki ile şimdiki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik’in aynı şirkette ortaklığı bulunuyor.

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş., 30 Ekim 2014 tarihinde, Kayseri’de 54 bin lira sermayeli olarak kuruldu. Şirketin kurucuları Mehmet Özhaseki (9 bin lira), kardeşi Hacı Mustafa Özhaseki (9 bin lira), diğer kardeşi Ali Özhaseki (9 bin lira), Mustafa Çelik (9 bin lira), kardeşi Sabri Çelik (9 bin lira), Vedat Çavuşoğlu (5ş bin 400 lira) ve Fatih Şahin’di (3 bin 600 lira).

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Ortaklar sonraki genel kurullarda dönüşümlü olarak şirketin yönetimini devraldı. 5 Kasım 2014 tarihinde, ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.’nin hissedar ve kurucu olduğu, ENTAR 1, ENTAR 2, ENTAR 3, ENTAR 4, ENTAR 5, ENTAR 6, ENTAR 7, ENTAR 8 Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş. adlarında sekiz şirket daha kuruldu. Haziran 2016’da ENTAR bu şirketlerdeki hisselerini diğer ortaklara devrederek ortaklıktan ayrıldı. 25 Ekim 2017’de yapılan son genel kurulda, Sabri Çelik yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Ortak olduğu ailenin şirketine ihale yağdırmış

Özhaseki, Kayseri’de 23 Haziran 1998’den, genel seçimlerde milletvekili adayı olmak için istifa ettiği 10 Şubat 2015’e kadar büyükşehir belediye başkanı olarak görev yaptı. 24 Mayıs 2016’da kurulan 65’inci hükümette Çevre ve Şehircilik bakanlığını getirilen Özhaseki, halen bu göreve devam ediyor. Kocasinan belediye başkanlığını yürüten Mustafa Çelik ise Özhaseki’nin istifasından sonra, 15 Şubat 2015 tarihinde, büyükşehir belediye meclisince Kayseri büyükşehir belediye başkanlığına seçilmiştib

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Habere göre Çelik, başkan olduktan sonra başka bir şirkette ortağı olduğu sigorta şirketine ihale yağdırdı. Resmi kayıtlara göre Halit Sabaz, SABAZ Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi’nin müdürü olarak görünüyor. Çelik ve kardeşlerinin ortak olduğu üç şirket bulunuyor. Bu şirketler Biletal İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Aziziye Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve İpek Bilgisayar Endüstri ve Ofis Otomasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Bu üç şirkete de Halit Sabaz’ın kardeşi Salim Sabaz ortak. Bu şirket ilişkilerine rağmen, SABAZ Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan son dört yılda sigorta hizmeti alımı yaptı. İhalelerin toplamı 2 milyon lirayı geçiyor.

İşte o ihalelerin yıllara göre tutarları, ihale dosya numaraları:

* 2018: 116 bin 890 TL (2018/84623).

* 2017: 233 bin 900 TL (2017/41734).

* 2016: 987 bin 998 TL (2016/491102).

* 2015: 835 bin 679 TL (2015/143731).