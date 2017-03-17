Bakan Özhaseki’den ‘peygamber benzetmesi’ yapan Baykal’a: Sapık ne dediğini bilmiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bu kadar yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın” diyen CHP’li vekil Deniz Baykal’a şu yanıtı verdi: “Sapık ne dediğini bilmiyor herhalde.”

Bakan, Gaziantep’te Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaretinde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Dün birisi saçmalamış, ‘Peygamberi azdırır’ diye. Sapık ne dediğini de bilmiyor herhalde. Peygamberliğin hangi makam olduğunu da bilmiyor herhalde. Cumhurbaşkanının şu an ki yasayla her türlü yetkisi zaten var ve hiçbir şeyden de yargılanamaz. Vatana ihanetle bile yargılanamaz. 90’larda bu da suç olmaktan çıktı.”

‘Avrupa’nın ufacık şeye ödü kopar’

Sözü bir süredir Türkiye’nin gerilim yaşadığı Avrupa’ya getiren Özhaseki, Avrupalıların ‘dayanıksız’ olduklarını öne sürdü: “Avrupa, bizim yaşadıklarımızı yaşasaydı altından kalkamazdı. Avrupa’ya bakın iki tane gösteri olsa olağanüstü hal ilan ederler. Ufacık bir şey olsa ödleri kopar. Dayanıksızdırlar, mikroba karşı dayanıklı değillerdir. Hijyenik büyümüşlerdir, ama biz her türlü sıkıntıya karşı hamdolsun gücümüzü gittikçe arttırarak çok dinamik bir halde devam ediyoruz.”