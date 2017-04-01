Bakan Özhaseki, tepki çeken fotoğrafı anlattı: Bunun savunacak tarafı mı var Allah aşkına!

Sinop’taki mitinginde eline “Hükümeti indireceklermiş, siz benim donumu bile indiremezsiniz” pankartı tutuşturulan çocukla fotoğraf çektirince eleştirilerin hedefi haline gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Babasına ‘Bu nedir böyle? Bu çocuğun eline neden verdin sen bunu?’ dedim. Kızdım” dedi.

Habertürk’ten Kübra Par’a konuşan Bakan Özhaseki, 26 Mart’ta Sinop’taki mitingde çocukla fotoğraf çektirirken, pankartı görmediğini savundu.

Özhaseki, tüm gün bulunduğu Sinop’taki bazı ilçelerde birçok kişinin ilk defa bir bakan gördüğünü, anne-babaların fotoğraf çektirmek için çocuklarını getirdiğini ve fotoğraf çektirmekten yorulduğunu söyledi.

Özhaseki, şunları kaydetti: “O pankartı da resim çekildikten sonra gördüm. Çocuğun babasına, ‘Bu nedir böyle? Bu çocuğun eline neden verdin sen bunu?’ dedim. Kızdım. Sonra yolumuza devam ettik. Sinop’un bir köyünden tüm Türkiye’ye yayılacağı aklıma gelmedi. Farkında değildik meselenin büyüdüğünün.”

Bakan, “Yapılanın yanlış olduğunu kabul ediyor musunuz?” sorusuna da “Tabii kesinlikle! Bunun savunacak tarafı mı var Allah aşkına! Bunu nasıl savunayım ben? Böyle bir rezillik, böyle bir çirkinlik olabilir mi? Keşke olmasaydı. Üzgünüm. Başka diyecek bir şeyim yok” cevabını verdi.