Bakan Özhaseki de rahatsızmış: En büyük hırsızlıklar imardan geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlığını yakından ilgilendiren imar uygulamalarına dikkat çekerek, en büyük ‘hırsızlıkların’ bu konuda yaşandığını söyledi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, Meclis’te gazetecilerle sohbet eden Özhaseki, belediyelere yönelik en çok şikayetin imar konularında geldiğini aktardı.

‘Dönen hikayeler çok rahatsız edici’

Belediyelerin bu nedenle üçüncü bir denetime ihtiyacı olduğunu ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu: “Anayasadan kaynaklanan hükümden dolayı belediyeler İçişleri Bakanlığı’na bağlı. Fakat onların parasını biz gönderiyoruz. Kredi talepleri, değişik fonlardan kaynak istediklerinde bize geliyorlar. İmarla ilgili düzenlemeleri de biz yapıyoruz. Türkiye’de şu anda belediyeler konusundan vatandaşın en çok şikayet ettiği konu imar. Kimse temizlikten, parklardan, çöp toplanmasından uzun boylu bir şikayet etmiyor. Fakat ortalıkta dolaşan imar hikayeleri o kadar rahatsız edici ki, hepimizin içini döndürüyor.”

İmar gibi rant yaratan düzenlemelerin adalet duygusuna da zarar verdiğini belirten Özhaseki, “Bu müthiş bir sıkıntı. Adalet duygusunu da sarsıyor. İnsanlar arasındaki bu dedikodular belediyelere yönelik güveni de sarsıyor” dedi.

‘Denetim yapılmalı’

Görüşlerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a ilettiğini, belediyelerin denetimi için bakanlığına yetki istediğini aktaran Özhaseki şöyle devam etti: “İmar uygulamaları açısından ayrıca denetlenmesi lazım. Denetimi biz yapabiliriz. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı’na sunacağımız altı aylık planda belediyelerle ilişkilerimiz de olacak. 21 sene belediye başkanlığı yaptım. Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı denetler belediyeleri. Bazen Sayıştay öyle abartır ki, denetim işkenceye dönebilir. Ama buna rağmen denetlemeli, itirazımız yok. Diğeri de İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin yaptığı denetimdir. Belli aralıklarla bu denetim yapılır. Onlar işlemlere bakarlar.”

‘En büyük hırsızlıklar imarda’

Belediyelerin bilgisi olmayan kişilere yazdırdığı raporların yetersiz kaldığını aktaran Özhaseki, iddialı da bir çıkış yaparak, “Yani belediyelerin üçüncü bir denetime ihtiyacı var. Böyle olursa imar sıkıntısı da gündeme gelmez. En büyük hırsızlıklar, kötülükler, belalar imardan geliyor. O imarın bir an önce denetim altına alınması lazım” dedi.

‘Dur’ demek lazım

Özhakseki şöyle devam etti: “Elinde beşyüzlük, binlik planları olanlara eziyet edecek değiliz. Ama bir yerin planında değişim varsa, ‘Bir dakika niye değişitiriyorsun?’ deme hakkımızın olması lazım. Plan tadilatlarının niye yapıldığını sormamız lazım. Eğer bu tadilatlar makul ve haklı ise ‘doğru yapmışsın’ deriz. Değilse, ‘dur’ demek lazım. Parsel bazlı imar değişiklikleri en büyük bela. Yoksa alan bazlı olanlara kimse itiraz etmiyor.”