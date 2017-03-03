Bakan Özhaseki, beğenmediği hakeme tehdit savurdu: Bir kenara yazıyoruz, yanına kalmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından hakemi tehdit etti: ”Yaptığı kötülüklerin bir karşılığı olduğunu görecektir mutlaka. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır.”

1998-2015 yıllarında Kayseri büyükşehir belediye başkanı olarak görev yapan Özhaseki, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde Kayseri milletvekili olarak Meclis’e girmiş, Binali Yıldırım’ın kurduğu kabinede bakan olarak yer almıştı.

Fenerbahçe’nin 3-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının ardından konuşan Özhaseki sözlerine şöyle başladı: ”Bunu bir kenara yazıyoruz. Bu arkadaş da yaptığı kötülüklerin bir karşılığı olduğunu görecektir mutlaka. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Elbette ki hakem hataları olur, insanlar yanlış yapabilirler. Fakat çok bariz olarak yapılan işlerde de hata diyerek geçmemek lazım, üstünü örtmemek lazım.”

Bir siyasi olarak hata yaptığında milletin kendisine ‘ceza yazdığı’ gibi, hakemlerin de ceza çekmesinin gerektiğini söyleyen bakan, “Hakemler de insan, hata yapabilirler” diyerek hataların üstünün örtülmemesi gerektiğini savundu.

‘Şu hatalar Fenerbahçe’ye yapılsaydı, tut da bağla bizimkileri’

Bakan şöyle devam etti: “Defalarca aynı hatalar tekrarlanırsa, bir de büyük hata olmayacak işlerde göz yumulursa, bunda da herhalde bir kasıt aranır. ‘Biz Anadolu takımıyız. Hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Çok küçük paralarla, sağdan soldan, esnaftan toplanan paralarla takım, zor bela ayakta tutuluyor. Şimdi bize yapılan bu hatalar, Fenerbahçe’ye yapılsaydı, ne yaparlardı Türkiye’de? Şu hatalar, Fenerbahçe’ye yapılsaydı, tut da bağla bizimkileri. Ama önemli değil, dünyanın da sonu değil. Bu yüzden yeri yerinden oynatacak halimiz yok.”