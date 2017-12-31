Bakan Özhaseki 2018’e ‘çok hızlı’ başlayacakmış: Kentsel dönüşüm yılı olacak

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “İnşallah 2018 yılı bizim için kentsel dönüşümün ve depreme hazırlığın çok hızlı başlayacağı bir yıl olacak” dedi.

Yılının son gününü Erciyes Kayak Merkezi’nde ailesi ile birlikte geçiren Özhaseki şunları söyledi: “Türkiye bir deprem ülkesi olduğuna göre depreme hazırlık yapabilmek adına depremlerle ilgili hazırlıkları tamamladığımız ve önümüzdeki sene meclise getirebileceğimiz bir çalışma yılı oldu. İnşallah 2018 yılı da bizim için kentsel dönüşümün ve depreme hazırlığın çok hızlı başlayacağı bir yıl olacak.”

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