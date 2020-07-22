Bakan, okulların açılmasına ilişkin ‘dört senaryo’ paylaştı: Artık ulusal bir mesele

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Covid-19’la mücadelede ‘normalleşme’ döneminde okulları açma kararının ‘ulusal bir mesele olduğunu’ belirterek, muhtemel dört senaryoyu paylaştı.

Okullar açılmadan önce bulaşıcı hastalıklara karşı temizlik yapılıyor. (Fotoğraf: DHA)

Selçuk, CNN Türk’teki ‘Tarafsız Bölge’ programına katıldı.

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31 Ağustos’ta okulların açılıp açılmayacağına ilişkin Selçuk, “Onun hazırlığını yapıyoruz ve ona hazırız. Çok net” değerlendirmesinde bulundu.

‘Ulusal mesele’

Eğitimle ilgili kararlar alınmadan hafta hafta uzmanlara danışıldığını belirten bakan, okulların açılma tarihine karar vermenin de artık ‘ulusal bir meseleye dönüştüğünü’ söyledi.

Selçuk, şu ifadeleri kullandı: “Şuna inansın, güvensin toplum, böyle bir karar alınırken eğer veri yoksa ortada, eğer riskle ilgili durumlarda bir takım sıkıntı varsa asla bir karar almayız, şu yönde veya bu yönde… Toplum buna şiddetle inansın ve bir şekilde bizim bu konularda verilecek kararı çok büyük bir dikkatle verdiğimizi muhakkak surette görsünler.”

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‘2 bin denetmen’

Bakan Selçuk, Sanayi Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Türkiye genelindeki tüm okulların virüse karşı tedbir standardını hazırladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun kontrol listeleri hazırlandı, kitabı çıktı. 2 bin denetmen ve formatör sayesinde her bir okulumuzun yöneticisi, öğretmeni bu kontrol listeleri üzerinden okulun sevk ve idaresini yapacaklar. Hepsinin elinde kitap olarak da dijital olarak da bu liste var. Mekan mekan her birisinin ayrıntısı var.”

Dört senaryo

Dört senaryo üzerinde çalışıldığını belirten Selçuk, bu senaryolardan ilkinde okulların tamamen açık olması halinde neler yapılacağının ele alındığını, ikincisinde ise okulların tamamen kapalı olduğu ve derslerin online olarak verilmeye devam edildiği durumda yapılabilecekleri değerlendirdiklerini belirtti.

Üçüncü senaryoyu, ‘seyreltilmiş’ olarak tanımlayan Selçuk, bu senaryoda okulun belirli günlerde açık olması, sınıf mevcudunun farklı günlerde sınıfa gelmesi, ders saatinin azaltılması, müfredatın seyreltilmesi, derslerin bir kısmının okulda, bir kısmının evde online olarak izlenebilmesi gibi alternatiflerin yer aldığını kaydetti.

Selçuk, dördüncü ve son senaryonun ise sadece riskli illerde önlemlerin alınıp, kalanında kısıtlamasız sistemin uygulanması konusunun ele alındığını paylaştı.