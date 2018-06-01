Bakan: Nasılsınız?… Esnaf: İyi değiliz… Belediye başkanı: Terbiyesiz… Esnaf: Sensin

Rize’de AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın, “Nasılsınız?” diye sorup “İyi değiliz” yanıtını aldığı esnafa AKP’li belediye başkanı çıkıştı: “Terbiyesizlik yapma.” Esnaf alttan almadı: “Sensin terbiyesiz.”

Yazıcı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fındıklı ilçesinde esnafı ziyaret ederken Şükrü Aksoy adlı esnafın dondurmacı dükkanına da uğradı.

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Yazıcı, Aksoy’a “Nasılsınız?” diye sordu. Aksoy “İyi değiliz, nasıl iyi olalım” diye yanıt verdi.

Bunun üzerine AKP’li Belediye Başkanı Adnan Özbalaban araya girip Aksoy’a “Terbiyesizlik yapma” diye çıkıştı.

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Aksoy alttan almayıp “Sen ne hakla terbiyesiz dersin, asıl terbiyesiz sensin” deyince AKP heyeti dükkandan ayrıldı. Kısa süre sonra dükkana giden zabıta ekipleri masa ve sandalyelerle dükkandaki afişlerin kaldırılmasını istedi. Aksoy’a destek veren Fındıklı haklı gece yarısına kadar dükkanı boş bırakmadı.

Cumhuriyet’e konuşan Şükrü Aksoy, “Benim dükkanımda anti-faşist bütün etkinliklerin afişleri yıl boyu asılıdır. 1 mayıs, 6 mayıs afişleri vardı” dedi.

Bakanlar ve beraberindeki heyetin bu nedenle kendisine ‘üstten baktığını’ söyleyen Aksoy, şöyle devam etti: “Su içiyordum. Hayati Yazıcı ‘Nasılsınız’ diye sordu. Ben de ‘İyi değiliz’ dedim. Bir sessizlik oldu. ‘İyi olmamızı mı bekliyordunuz?’ deyince ikinci bir sessizlik ve soğuk bir hava oldu. Buranın belediye başkanı bana 5-6 metreden ‘Terbiyesizlik yapma’ diye seslendi. Ben de ‘Sen ne hakla bana terbiyesiz dersin, asıl terbiyesiz sensin’ dedim. Onlar ayrıldılar gittiler. 15 dakika geçti, zabıta görevlileri eşime masa ve sandalyelerin kaldırılmasını söylemiş. 15 dakika sonra zabıta amiri yan tarafta dükkanı olan kayınbiraderime masa ve sandalyelerin kaldırılacağını ve afişlere ceza kesileceğini söylemiş.”

İlçede bir dayanışma duygusunun oluştuğunu aktaran Aksoy, belediye başkanını uzun süredir tanıdığını belirterek, “Mazlumken iktidarlaştı diyebiliriz” dedi.

Aksoy şöyle devam etti: “Ben burada mağdur değilim. İtiraz ettim, hakkımı savundum. İktidar karşısında eğilim bükülmedim Bu itiraz kültürüne gereksinim var. Fındıklı Rize’de ‘Hayır’ın çıktığı tek yer, HES yapılamayan tek yer. Burada böyle bir dayanışma vardır.”