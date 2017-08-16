Bakan müfredatı savundu: Atatürk’e dair öğretilmesi gerekip çıkarılan konu yok

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, tartışmalara neden olan yeni müfredata dair, “Atatürk’e ilişkin öğretilmesi gereken ancak çıkarılan hiçbir konu yoktur” dedi.

İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51, sınıflar esas alındığında 176 müfredat yenilenmişti. Evrim teorisi çıkarılmış, ‘cihat’ kavramı girmiş ve Atatürk’e daha az yer verilmişti. Yılmaz, ‘cihat’ kavramına gelen eleştirilere, “Rahatsızlık duymayın, dinimizde var” diye yanıt vermişti.

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‘Hangi konu eksik kaldı?’

‘Güncellenen Öğretim Programları’nın tanıtımı toplantısında konuşan Yılmaz, yenilenen müfredatta sadelik ve anlaşılırlığın ön planda tutulduğun söyledi.

Bakan, ‘Oyun ve fizik etkinlikleri’ dersine obezitenin eklendiğini, beden eğitimi dersinin isminin ‘beden eğitimi ve spor’ olarak değiştirildiğini söyledi.

Sosyal bilgiler dersinde, İsmet İnönü, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, Sütçü İmam, Halide Onbaşı, Şerife Bacı, Fatma Seher Erden, Gördesli Makbule, Tayyar Rahmiye gibi isimlerin yer aldığını aktaran bakan Yılmaz şöyle devam etti: “Şimdi sorarım. Atatürk’ün hangi kazanımıyla ilgisi vardı da çıkarıldı? Hangi konu eksik kaldı? Tek kimse söyleyebilir mi? Atatürk’e ilişkin öğretilmesi gereken ancak çıkarılan hiçbir konu yoktur.”