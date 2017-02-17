Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakan Müezzinoğlu’ndan ‘AYM’ye gitmeyeceğiz’ diyen CHP liderine: Günaydın beyefendi

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği teklifini Anayasa Mahkemesi’ne götürmeyeceklerini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi: “Günaydın beyefendi. Aslında milletin hakemliğine elin mahkum.”

Arşiv Fotoğraf: DHA

Müezzinoğlu, Kılıçdaroğlu’nun ‘çaresiz’ olduğunu savunurken, “Milli iradeyi merkeze alan bir siyasi irade var ondan gidemedin. Sen çaresizsin. Senin aslına şunu demen lazım, ‘Ey millet. Sen yine yanlış yapacaksın. Onun için sandığı protesto ediyorum.’ Çünkü sandıktan hep korktun. Sandıktan yana olamadın” diye konuştu.

‘Bir sistem önermiyor’

Anayasa değişikliği referandumuyla birlikte yapılan laiklik tartışmalarına da değinen bakan, “Laiklik elden gidecek diyerek milletin başıyla, kıyafetiyle, eğitimiyle oynamaya kimin hakkı var? Burada gencecik kızlarımızın kaderiyle istediğin gibi oynadın. Ailelerin hayalleriyle, umutlarıyla oynadın. Bundan daha kral diktatörlük olur mu” dedi.

Parti ismi vermeden mevcut sistemin ‘CHP’nin işine’ geldiğini savunan Müezzinoğlu, yeni bir sistem önerilmediğini vurguladı: “Biz, ‘Gel senin de önerdiğin sistemi referanduma götürelim’ diyoruz ancak bir sistem önermiyor. Çünkü bu sistem işine geliyor. İktidar olamasa da işine geliyor. Çünkü iktidar olamadan iktidar olma imkanın var. Bu anayasa ümük sıkma yetkisini belirli güç odaklarına vermiş.”

Çavuşoğlu’na göre CHP ‘Kıbrıs’ın Rum kesimi’ gibi: Her seferinde masayı terk ettiler

CHP kararını verdi: Anayasa teklifi AYM’ye götürülmeyecek, son sözü ‘millet’ söyleyecek

Bahçeli ‘yemin etmiş, dönmeyecek’: Millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet

Kılıçdaroğlu’na göre ‘Evet’i savunamayan AKP’liler ‘Hayır’cılara ‘bel altı vuruyor’

Bahçeli ‘korkuttu’: ‘Hayır’ çıkması halinde Türkiye karmakarışık olacak

Muhtarlardan ‘Evet’ isteyen Erdoğan: Yoğun çalışacak mıyız?

Yıldırım’dan ‘Hayır’cılara: Türkiye monarşiyle yönetilse kralcı olurlardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaya yakın: Bu hafta içinde kararı alırız

Perinçek’ten Bahçeli’ye: Erdoğan’ı da tercih etseler Perinçek’i tercih etmiş olurlar

Erdoğan’dan CHP’ye: Atatürk’ün partisi, bölücü terör örgütlerinin ağına düştü

Baluken ‘iktidar yanlısı’ basını topa tuttu: HDP’yi linç etmek isteyen pespayelik

Yıldırım, tepki çeken sözünü CHP’ye çatarak savundu: Onların kayığına binmiş durumda

Bahçeli’den ‘Evet’ savunması: Perinçek ile Erdoğan arasında tercihimiz Erdoğan

CHP’li Böke’den ‘Hayır’a markaja tepki: Milyonlarca yurttaşı terörist ilan ediyorlar

Hükümetten ‘Hayır’ diyeceklere müjdeli haber: İlle de terörist olmak gerekmiyor

‘Referandumda başarısız olursak iç savaşa hazır olun’ diyen AKP’li istifa etti

‘Referandumda başarısız olursak iç savaşa hazır olun’ diyen AKP’liye soruşturma

Başbakan Yıldırım, ‘Hayır’cılar kokteyline IŞİD’i de ekledi

Hükümetten ‘Hayır’ diyeceklere müjdeli haber: İlle de terörist olmak gerekmiyor

Erdoğan, ‘bir eksiği tamamladı’: ‘Hayır’ diyenlerin konumu 15 Temmuz’un yanıdır

Yıldırım’dan ‘Hayır’cılara: Türkiye monarşiyle yönetilse kralcı olurlardı

Erdoğan: Ülkeyi bölüp parçalamak isteyenler ‘Hayır’ diyor

Bakan Bozdağ’dan ‘kullanışlı propaganda’: PKK, ‘FETÖ’ ve DHKP-C ‘Hayır’ diyecek

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...