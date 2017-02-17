Bakan Müezzinoğlu’ndan ‘AYM’ye gitmeyeceğiz’ diyen CHP liderine: Günaydın beyefendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği teklifini Anayasa Mahkemesi’ne götürmeyeceklerini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi: “Günaydın beyefendi. Aslında milletin hakemliğine elin mahkum.”

Müezzinoğlu, Kılıçdaroğlu’nun ‘çaresiz’ olduğunu savunurken, “Milli iradeyi merkeze alan bir siyasi irade var ondan gidemedin. Sen çaresizsin. Senin aslına şunu demen lazım, ‘Ey millet. Sen yine yanlış yapacaksın. Onun için sandığı protesto ediyorum.’ Çünkü sandıktan hep korktun. Sandıktan yana olamadın” diye konuştu.

‘Bir sistem önermiyor’

Anayasa değişikliği referandumuyla birlikte yapılan laiklik tartışmalarına da değinen bakan, “Laiklik elden gidecek diyerek milletin başıyla, kıyafetiyle, eğitimiyle oynamaya kimin hakkı var? Burada gencecik kızlarımızın kaderiyle istediğin gibi oynadın. Ailelerin hayalleriyle, umutlarıyla oynadın. Bundan daha kral diktatörlük olur mu” dedi.

Parti ismi vermeden mevcut sistemin ‘CHP’nin işine’ geldiğini savunan Müezzinoğlu, yeni bir sistem önerilmediğini vurguladı: “Biz, ‘Gel senin de önerdiğin sistemi referanduma götürelim’ diyoruz ancak bir sistem önermiyor. Çünkü bu sistem işine geliyor. İktidar olamasa da işine geliyor. Çünkü iktidar olamadan iktidar olma imkanın var. Bu anayasa ümük sıkma yetkisini belirli güç odaklarına vermiş.”