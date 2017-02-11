Bakan Müezzinoğlu’na göre 16 Nisan’dan sonra ‘ipin ucu’ milletin elinde olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığını’ merkeze alan anayasa değişikliği referandumunun ardından ‘iplerin’ milletin eline geçeceğini savundu.

Yüksek Seçim Kurulu, referandumun 16 Nisan’da yapılacağını bugün kesinleştirmişti.

Habertürk’ün haberine göre Esenyurt’ta bir marketin açılışına katılan Müezzinoğlu, referandum üzerinden ana muhalefet partisi CHP’ye yüklendi: “CHP’nin yaptığı ‘Hayır’cılığın vicdanla, akılla, demokrasi ve milli iradeyle hiç alakası yok. Bu milletin bu hale gelmesinde CHP birinci derecede sorumludur. ‘Cumhurun seçtiği başkanın yetkileri, sorumlulukları, hesap vermesi milletin sorumluluklarını üstlenmesi adına sistemi yeniden düzenlemek gerekir’ dedik. CHP buna hep karşı çıktı.”

CHP’nin halktan korktuğunu iddia eden bakan, “Anayasa değişikliği teklifi Meclis’te görüşürken milletin kürsüsünü işgal ediyor. Diyor ki ‘Milletin kürsüsünü sizden koruyoruz.’ Biz milletin kürsüsünü millete götürüyoruz. Milletin iradesini millete götüreceğimiz yolculuğu bile engelleyen bir siyasi anlayış ancak milletten korkma anlayışıdır. Milletin değerlerinden, hedeflerinden, iradesinden korkmaktır ve vesayet odaklarına teslim olmaktır” diye konuştu.

Müezzinoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Referandumda, 16 Nisandan sonra Türkiye’de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının son mührü vurulacak. Çünkü 16 Nisandan sonra ipin ucu milletin elinde olacak.”