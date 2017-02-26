Bakan Müezzinoğlu: Tayyip Erdoğan diktatör olacakmış, yahu arkadaş komik olma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumu için ‘Hayır’ çalışması yapanlara yüklenirken, “Tayyip Erdoğan diktatör olacakmış. Yahu arkadaş, komik olma” dedi.

‘Rumeli-Balkan Buluşması’ etkinliğine katılan Müezzinoğlu, “Bunlar hiç utanmadan, sıkılmadan milletin karşısına ‘Hayır deyin’ diyerek çıkıyor. Niye ‘Hayır’, senin tuzakların devam etsin diye mi? Tayyip Erdoğan diktatör olacakmış… Yahu arkadaş, komik olma” diye konuştu.

16 Nisan’daki referandumun bir siyasi parti seçimi olmadığını belirten bakan, “Bu büyük milletin dünyaya ‘Ben de varım’ deyişidir. Dolayısıyla bir seçimin ötesinde bir şeydir. Tayyip Erdoğan’la alakası yoktur. Tayyip Erdoğan neticede fanidir ama millet bakidir” dedi.

‘Bugüne kadar milletin sistemi değildi’

Referandumdan ‘Evet’ çıkması halinde ‘daha güçlü bir milletin sistemi’ olacağını öne süren Müezzinoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Bugüne kadar milletin sistemi değildi. Ne zaman isterlerse milletin ümüğünü sıkacaklar ama onlara kimse dokunmayacak. Yok kardeşim, millete kimse dokunmayacak. Millet ne istiyorsa o olacak. Onun için ‘Bu tarihi bir dönüşümdür’ diyoruz.”