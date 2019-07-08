Bakan, ‘milletimizin hassasiyeti’ne sığındı: Sıla’lı konser programı ‘revize’ ediliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘milletimizin hassasiyeti‘ gerekçesiyle şarkıcı Sıla’nın da yer alacağı ilan edilen temmuz konser programının ‘revize edilleceğini’ duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Sıla son olarak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 7 Ağustos’ta düzenlenen Yenikapı mitingine ‘şov’ diyerek katılmamasının ardından iktidar destekçilerince hedef gösterilmiş, konserleri arka arkaya iptal edilmişti.

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Buna karşılık bakanlığın yaz konserleri kapsamında Sıla’nın 16 Temmuz’da İzmir’de sahneye çıkacağı ilan edilince sosyal medyada aynı kesimlerden itiraz ve eleştiriler yükselmeye başladı.

Ersoy bugün attığı tweet’te söz konusu eleştirilere ‘kulak tıkanamayacağını’ belirterek konser programının revize edileceğini duyurdu.

Ersoy şöyle yazdı: “Devletimiz, milletimizin sesini duyar, dinler ve gereğini yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Eleştirilere kulak tıkamamız düşünülemez. Bu çerçevede temmuz konser programımızı revize edeceğimizi kamuoyumuzun bilgisine sunarız.”