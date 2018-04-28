Bakan ‘maziyi andı’: Devlet halktan uzaklaştı, halk bizden yüz çevirdi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şırnak ziyaretinde özeleştiri yaptığını belirterek eskiden bölgeye gönderilen ‘işe yaramaz’ bürokratların halka üstten baktığını söyledi.

Fakıbaba, Şırnak’ta ilk olarak Şehit Mehmet Esin Caddesi’nde bulunan esnafları ziyaret etti. Esnaf ziyaretinin ardından AKP il başkanlığına giden Fakıbaba, Siyaset Akademisi’ne katıldı.

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Akademide konuşan bakan, eskiden işe yaramayan bürokratların bölgeye gönderildiğini ifade etti. Tarım bakanı, tayininin çıkması gerekenlerin bölgeye gönderildiğini belirterek “Onlar da buraya geldiği zaman halka üstten bakıyordu” dedi.

‘Halk yüz çevirdi’

Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vali, bakan, emniyet müdürü nedir, kimse görmez, bilmezdi. Bu, devletle halk arasındaki o iletişimi bozmaya başladı. Bazen eleştiriler olduğu zaman ben vatandaşa hak veriyordum. Biz devlet olarak öyle halktan uzaklaştık, üstten baktık, öyle küçümsedik ki, halk da bizden yüz çevirdi. Bu yalan değil, bu bir özeleştiridir. Ben sizin emrinizde olmadığım takdirde ne işe yararım? Ben sizin problemlerinizi çözmek için görevlendirildim. Biz sizin için varız. Benim gibi düşünen bürokratlara Allah rahmet eylesin. Ama maalesef onların sayıları azdı. Bu gerçeği kabul etmemiz lazım. Halktan kopuş başladı, halk alternatif aramaya koyuldu. Ben bu bölgenin çocuğuyum ve bundan da gurur duyuyorum. Bu tarih, bu topraklar başka bir yerde yok. Yabancılar bunun farkında ve bunu bölmek için uğraşmalarının sebebi bu.”