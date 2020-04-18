Bakan mayıs sonu turizmde normalleşme bekliyor: ‘İlk etapta Asya’dan gelirler’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde normalleşmenin mayıs sonunda mümkün olabileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Corona virüsü nedeniyle ülkeler sınırlarını kapatırken, turist hareketliliği sıfıra yaklaştı.

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NTV’ye konuşan bakan, corona virüsüne ilişkin, ‘nisan sonu-mayıs başı kırılmaların olacağını’ öngördüğünü dile getirdi.

“Mayısın sonuna doğru normalleşmenin mümkün olacağını düşünüyorum” diyen Ersoy, mayıs sonuna doğru iç turizmde de hareketliliğin başlayacağını aktardı.

Bakan, sürecin bitmesinin ardından ilk etapta turistlerin Asya ülkelerinden geleceğini düşündüğünü söyledi.

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Ersoy, yeni bir uygulamadan da bahsetti: “Corona olmayan alanlar için uluslararası kabul gören bir sertifikasyon sistemi oluşturuyoruz. Tesislerde sertifikasyon dönemi başlayacak. Tesislere önlemleri aldıktan sonra sertifika verilecek. Büyük tur operatörlerinin de bu konuda fikirlerini istedik. O fikirleri de bu sistemin içine dahil edeceğiz.”