Bakan Mattis, ABD Kongresi’ni uyarmış: Türkiye’ye F-35 satışını engellemeyin

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in ABD Kongresi’ni Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışının engellenmemesi için uyardığı ortaya çıktı.
Türkiye’nin ABD’den aldığı ilk iki F-35 savaş uçağının yol sonunda anlaşma gereği Türkiye’ye gelmesi gerekiyor. Ancak ABD Kongresi’nde kabul edilen ve Başkan Donald Trump’ın imzasını bekleyen karar tasarısı, F-35’lerin satışını Türkiye’yle ilişkilerin seyrine bağlıyor.
Tasarıda, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma füzeleri başta olmak üzere bir dizi gelişmeyle ilgili ABD savunma ve dışişleri bakanlıklarının vereceği raporun F-35 satışı için kıstas alınacağı vurgulanıyor.
Bloomberg’in haberine göre konuyla ilgili 7 Temmuz’da Kongre’yi bir mektup gönderen Mattis, Türkiye’ye F-35 teslimatının durdurulmasının endişe yarattığını ve buna kesinlikle karşı olduğunu belritti. Matis buna gerekçe olarak satış kesintilerinin uluslararası arz-talep zincirine zarar verebileceğini ve bu durumun maliyetleri artıracağını gösterdi.
ABD’li bakan ayrıca kanun yapıcılara, Türkiye’nin F-35 satılan sekiz kaynak ülkeden biri olduğunu anımsattı.
Türkiye araştırma-geliştirme aşamasına projeye dahil olmuştu.
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