Bakan Kurum’dan ‘çürük raporu’ yanıtı: Savcılığımız detaylı bakacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir depreminde yıkılan ve ‘çürük’ olduklarına dair raporu bulunan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanlarıyla ilgili “Savcılık detaylı şekilde bakacak” dedi. Kurum, daha önceki açıklamasında bu apartmanlarla ilgili ‘riskli bina başvurusu’nun bakanlık kayıtlarında bulunmadığını söylemişti.

Fotoğraf: Reuters

Depremde yerle bir olan Bayraklı ilçesindeki apartmanlar için belediyenin 2012 ve 2018’de ‘çürük’ raporu verdiği ortaya çıkmıştı.

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Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi, bakanla görüşmesini köşesinde aktardı.

Bakan Kurum, Doğanlar ve Rıza Bey apartmanlarıyla ilgili çürük raporuyla ilgili şunları söyledi: “Bu konuya savcılığımız detaylı bir şekilde bakacak. İhmal, kusur var mı yok mu? Hem yapan tarafında, hem yerel yönetim tarafında, hem idare tarafında. Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül de burada. Savcılığımız detaylı olarak çalışmaları başlattı. Bütün enkazda kapsamlı bir şekilde soruşturma yapılacak.”

“1238 binada, yaklaşık 24 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yaptık. amacımız 10 gün içerisinde hasar tespit çalışmalarını tamamlamak” diyen Kurum şöyle devam etti: “Önceliği yıkılan binalar ve etrafına vereceğiz. Oralardaki hasar tespit çalışmalarını iki-üç gün içinde tamamlayacağız. Ağır hasarlı diyeceğimiz, yıkılma riski olan binalarda hasar tespitlerini iki-üç gün içinde yapacağız.”

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Binaların enkaz kaldırma süreci tamamlandıktan sonra bir ay içinde yeni inşaatlara başlamak istediklerini belirten Kurum bir yıl içinde de bitirmeyi planladıklarını söyledi.