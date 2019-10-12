Bakan Kurum: ‘Güvenli bölge’ köylerinde 700 bin, ilçelerinde 300 bin nüfus barınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘Barış Pınarı Harekatı’ ile Suriye’de oluşturulacak ‘güvenli bölge’ hakkında, “Köylerde yaklaşık 700 bin nüfusu barındıracağız. İlçe olarak da baktığınızda bizim her ilçemizde 30 bin nüfus olacak. 300 bin nüfusu ilçe merkezlerinde barındıracağız” dedi.

Fotoğraf: DHA

Adıyaman’da temaslarda bulunan Kurum, Suriye’de Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi ve barış sağlamak için yapıldığını belirterek şöyle konuştu: “Bölgeye, barış ve huzur getirmek amacıyla düzenlenmiş bu operasyonda, 30 kilometrelik bir koridor ve bu koridor içinde, güvenli bölge dediğimiz alan içine 1 milyon nüfusun yerleştirileceği, Suriyeli kardeşlerimizin vatan topraklarına dönecekleri proje için Barış Pınarı Harekatı başlamış bulunmakta. Allah’ın izniyle bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz. Sefer bizden zafer Allah’tan. Allah ordumuzu muzaffer eylesin, Allah Mehmetçik’imizin ayağına taş değdirmesin. Tüm dualarımız onlarla.”

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Bakan Kurum, oluşturulacak güvenli bölgede 1 milyon nüfusu barındıracak projenin ayrıntılarını ise şöyle verdi: “Orada belli ilçeler, 140’a yakın da köy olmak suretiyle, 5 bin nüfuslu köylerimiz olacak. Köylerde yaklaşık 700 bin nüfusu barındıracağız. İlçe olarak da baktığınızda bizim her ilçemizde 30 bin nüfus olacak. Yine 10 ilçede 300 bin nüfusu barındıracağız. Amacımız Suriye’nin özüne, yapısına, doğasına uygun proje geliştirmek. Bu projelerin detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız BM’de diğer ülke liderleriyle paylaştı. Bu projeler neticelendiği ve diğer ülkelerle ortaklaşa bir çözüm bulunduğu zaman da inşallah biz de ülkemiz olarak her türlü proje ve teknik desteği vermek suretiyle güvenli bölgedeki yerleşim alanlarının inşa edilmesini istiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi de bu güvenli bölgede yerleştirmek, iskan etmek suretiyle de o güvenli koridoru fiilen yaşatmış ve çalıştırmış olacağız.”

Atatürk Barajı’ndaki balık ölümleri

Atatürk Barajı’nda yaşanan balık ölümlerine de değinen Bakan Kurum, “Atatürk Barajı’ndaki balık ölümlerine ilişkin numuneler alındı ve inceleniyor. Ölümlerinin neden kaynaklandığını bu laboratuvar sonuçları sonucunda tespit edeceğiz. Yine eğer bir işletmeden kaynaklıysa her türlü hukuki ve cezai işlemi yapacağımızı da buradan duyurmuş olalım” dedi.