Bakan Kurum: Doğanlar ve Rıza Bey apartmanı için riskli bina başvurusu yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Doğanlar ve Rıza Bey apartmanında depremden önce riskli bina raporu verildiğine yönelik iddialar hakkında, “Doğanlar ve Rıza Bey apartmanında gelen herhangi bir riskli bina başvurusu bulunmuyor. Riskli bina başvurusu olsaydı tapuda riskli bina şerhi olurdu” dedi.

Kurum, İzmir’de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey apartmanı önünde açıklama yaptı.

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Kira ve taşınma yardımı için Bayraklı’daki 24 mahalle muhtarıyla bir araya geldiklerini belirten Bakan Kurum, “Her bir mahallemizde afet koordinasyon çadırı kuruyoruz ve bu koordinasyonda mahalle sakinlerimiz, muhtarlarımız vasıtasıyla ki muhtarlarımıza da valilikten iki elemanı bu sürecin takibi için tahsisini yaptık. Mahallenin ne ihtiyacı varsa valilik üzerinden bu süreci yürütüyoruz” diye konuştu.

Bakan Kurum, yapılacak yardımlar hakkında şunları söyledi: “Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailesine bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine valiliğimiz başladı. Yıkılan ya da yıkılacak binalara ilişkin eşyalarını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak. Ev sahibi veya kiracı olması fark etmiyor.

Binalarımızın taşınma ve yeni yapım sürecinde vatandaşlarımıza, ev sahiplerimize 13 bin lira taşınma ve kira yardımı, kiracı vatandaşlarımıza da evlerinde oturamayacaklarsa taşınmaları gerektiği durumlarda 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz.”

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Depremde yerle bir olan İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları için ilçe belediyesinin 2012 ve 2018’de ‘çürük’ raporu verdiği ortaya çıkmıştı.