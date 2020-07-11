Bakan Kurum: Deprem dönüşümünün merkezi İstanbul; 300 bin acil konut var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Türkiye’de 1,5 milyon, İstanbul’da 300 bin acil dönüştürülmesi gereken konutlarımız var. Bu acil dönüşmesi gereken konutların maalesef 5’te 1’i İstanbulumuz’da yer alıyor. Bu demek oluyor ki deprem dönüşümünün merkezi İstanbul’dur” dedi.

AA’nın haberine göre, İstanbul’un Kağıthane ilçesinde temel atma töreninde konuşan Kurum, “Kentsel dönüşüme bir sayfa daha açıyoruz. Şehrin merkezinde kalmış ve otopark problemi olan yerlerde binalarımızı dönüştürmek suretiyle katlı otoparklar yapacağız” ifadelerini kullandı.



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“İli yılda İstanbulumuz’da 117 bin riskli yapıya dair çalışmalarımızı başlattık” diyen şehircilik bakanı, “Bu konutlarda 500-600 bin vatandaşımız oturacak. 2021 yılı hedefimiz de İstanbul’da 100 bin konutu dönüştürmek” diye konuştu.

‘Deprem dönüşümünün merkezi İstanbul’dur’

İstanbul’un her yerinde dalga dalga kentsel dönüşüm projelerinin hedefler doğrultusunda devam ettiğini belirten Kurum, şunları kaydetti: “Türkiye’de 1,5 milyon, İstanbul’da 300 bin acil dönüştürülmesi gereken konutlarımız var. Bu acil dönüşmesi gereken konutların maalesef 5’te 1’i İstanbulumuz’da yer alıyor. Bu demek oluyor ki; deprem dönüşümünün merkezi İstanbul’dur. 39 ilçemizdeki 65 riskli alanımızda yapmış olduğumuz çalışmalarla konutlarımız yükseliyor. Bugün İstanbul’un neresine giderseniz gidin Bakanlığımızın belediyelerimizle birlikte kentsel dönüşüm çalışmasını mutlaka görürsünüz.

Şu anda Gaziosmanpaşa’da, Üsküdar Kirazlıtepe’de, Ümraniye’de, Ataşehir’de, Esenler’de, Maltepe’de, Bağcılar’da, Güngören Tozkoparan’da, Eyüpsultan’da, Başakşehir’de, Zeytinburnu’nda, Beyoğlu Sütlüce’de, Okmeydanı ve Hacıhüsrev’de dönüşüm konutlarımız hızla yükselmektedir.”

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‘İstanbul’da 2021’de 100 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz’

İstanbul’da kentsel dönüşüm için bir hedef belirlediklerini ifade eden Kurum şunları söyledi: “İki yılda İstanbulumuz’da 117 bin riskli yapıya dair çalışmalarımızı başlattık. Bu konutlarda 500-600 bin vatandaşımız oturacak. 2021 yılı hedefimiz de İstanbul’da 100 bin konutu dönüştürmek. Bunu da inşallah belediyelerimizle, Bakanlığımızın tüm birimleri ve özel sektörle birlikte gerçekleştireceğiz. En kısa sürede bu konutları bitirip İstanbullu vatandaşlarımıza armağan edeceğiz.”