Bakan Koca’nın ‘yanlış örnek’ olarak paylaştığı kişi: Gözüme güneş gelmişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından yanlış maske kullanımı örneği olarak paylaştığı, otobüste maskeyi gözüne takarak yolculuk yapan kişinin Hamza Tatlı olduğu ortaya çıktı. Tatlı “Günde 19 saat çalışıyorum ve çok yoruluyorum. Cam kenarında otururken gözüme güneş gelince bir anlık refleksle maskeyle gözünü kapattım” dedi.

Fotoğraf: DHA

Bakan Koca önceki gün Twitter hesabından söz konusu fotoğrafı paylaşıp şu ifadeleri kullanmıştı: “Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim.“

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Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim. pic.twitter.com/l6a5TQhtpV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2020

112 binin üzerinde beğeni alan paylaşım sonrası fotoğrafta yanlış örnek olarak yer alan Mersin’in Toroslar ilçesinde market işleten bir çocuk babası Hamza Tatlı “Otobüse binerken maskem ağzımdaydı. Yaptığım doğru bir davranış değil biliyorum” dedi.