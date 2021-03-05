Bakan Koca: İstanbul’da polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul için “Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor” dedi.

Fotoğraf: DHA

Twitter paylaşımında ‘İstanbul’da sağlık yöneticileriyle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdiklerini’ kaydeden Koca, şunları aktardı: “Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız.”

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Bu hafta başında ‘kontrollü normalleşme’ süreci kapsamında açıklanan risk haritasına göre İstanbul yüksek riskli (turuncu renk) konumda.

Buna göre İstanbul’da durum şöyle;

-Kafe ve restoranlar saat 07.00 ile 19.00 arası açık

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-Pazar günü sokağa çıkma yasağı var; cumartesi günü yok

-Halı saha, yüzme havuzu gibi yerler kapalı.

-Hafta içi 21.00 ile sabah 5 arası sokağa çıkma yasağı var.