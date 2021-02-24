Bakan Koca’dan cenaze açıklaması: Benim kusurum; özür diliyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muhammed Emin Saraç’ın cenazesinde sosyal mesafeye uyulmadığı eleştirileri için “Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünün olabileceğini öngörmedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet, gerekiyordu. Bu benim kusurum. Vatandaşımızdan bu anlamda özür diliyorum” dedi.

Fotoğraf: AA

Koca, Meclis’te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘Çin’den gelen 1 milyon doz ücretsiz aşının Devlet Malzeme Ofisi’ne her bir dozu 12 dolardan fatura edildiği’ açıklamasına ilişkin soru üzerine Koca, şunları söyledi: “Ben özellikle pandemi sürecinde merkezde durarak 83 milyon vatandaşımıza eşit şekilde hizmet etme gayreti içinde oldum. Maalesef bu dönemde vatandaşımızın zihnini bulandırmak ve siyasi arenaya çekmek isteyenler oluyor.

Vatandaşımıza bu anlamda veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Ben bu yaklaşımı, davranışı, birlik ve beraberliği bozma noktasındaki bu yaklaşımı ahlaki bulmuyorum. Veremeyecek hiçbir hesabımız da yok. Özellikle 83 milyon vatandaşımızla birlikte, beraber olarak mücadeleyi devam ettirmekten yanayım. Başarı da 83 milyon vatandaşımızın olmuş olacak. Bununla ilgili detaylı bilgiyi de vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyenlere cevaben, vatandaşımıza yönelik yarın basın toplantısında detaylı açıklamada bulunacağım.”