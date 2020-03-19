Bakan Koca’dan bugünkü ‘corona’ bilançosu: Ölü sayısı dörde, vaka 359’a çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye’deki dördüncü ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

Bakan Koca, twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

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“Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız.”

Bugün corona nedeniyle hayatını kaybeden 85 yaşındaki hasta, Türkiye’de corona virüsünden ölen ilk kadın oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün, emekli orgeneral Aytaç Yalman’ın da ‘corona’dan öldüğünün anlaşılmasıyla Türkiye’de ölü sayısının üçe çıktığını söylemişti.