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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Koca: Yeni dalga beklemiyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınında yeni bir dalga beklemediğini söyledi.

CNN Türk’e konuşan bakan önümüzdeki dönemde üç şeyin ihmal edilmemesini istedi: Maske, sosyal mesafe ve el hijyenini. Koca, “Herkes birbirini uyarmalı, kurallara uyulmalı. Halkımız sorumluluk çerçevesinde hareket etsin” dedi.

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“Yeni bir dalga beklemiyorum” diyen bakan şunları eklemeyi ihmal etmedi: “Dünyada bu salgın bitmedikçe Türkiye’de etkisini sıfırlamak kolay olmaz. Çünkü Türkiye Avrupa ile çok yakın ilişki içinde olan ülke.”

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