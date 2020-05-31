Bakan Koca: Yeni dalga beklemiyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınında yeni bir dalga beklemediğini söyledi.

CNN Türk’e konuşan bakan önümüzdeki dönemde üç şeyin ihmal edilmemesini istedi: Maske, sosyal mesafe ve el hijyenini. Koca, “Herkes birbirini uyarmalı, kurallara uyulmalı. Halkımız sorumluluk çerçevesinde hareket etsin” dedi.

Reklam

“Yeni bir dalga beklemiyorum” diyen bakan şunları eklemeyi ihmal etmedi: “Dünyada bu salgın bitmedikçe Türkiye’de etkisini sıfırlamak kolay olmaz. Çünkü Türkiye Avrupa ile çok yakın ilişki içinde olan ülke.”