Türkiye’de aşılama başladı: İlk aşıları Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyelerinden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlarla ilk aşıyı olacağını söyledikten sonra Ankara Şehir Hastanesi’nde Covid-19 aşısını yaptırdı. Koca’nın ardından Bilim Kurulu üyeleri de aşı oldu.

Fotoğraf: AA

Fahrettin Koca, aşı olduktan sonra şunları söyledi: “Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum.”

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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), bugün içerisinde, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için ‘acil kullanım onayı’ vermişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama da yaptı.

Koca’nın açıklamasından öne çıkan satır başları şöyle:

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*Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlarla ilk aşıyı olacağız.

*Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir.

*Devlet büyüklerimizin aşılanması örnek teşkil edecektir.

*Vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir.

*Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir.

*Salgını durdurana kadar aşıyı uygulamakta, tedbir ve kısıtlamalara uymakta kararlıyız.