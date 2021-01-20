Bakan Koca: Yarından itibaren 85 yaş üzerinin de aşılanmasına başlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirme ile yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır” dedi.

Fotoğraf: AA

Koca, 85 yaş üzerindekilerin de, 90 yaş ve üstünde olduğu gibi, evde aşılanacağını belirten Twitter paylaşımlarında şunları kaydetti: “Şu ana kadar 1 milyondan fazla vatandaşımız aşılanmış bulunmaktadır. Aşı programının 1. aşaması bildiğiniz gibi sağlık çalışanlarımızla başladı ve şu ana kadar 980 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu.

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Mümkün olan en kısa sürede en çok vatandaşımızın aşıya ulaşmasını temin edebilmek için tüm şartları zorluyoruz. Her bir aşamada aşı programına ara vermeden sürekli aşılama yapabilecek bir plan çerçevesinde aşı lojistiği devam edecek.”