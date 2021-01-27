Bakan Koca: Yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı aşılıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindekilerin sağlık kuruluşlarında aşılanacağını duyurdu.
Ayrıntılar gelecek….
Yaramazlara biraz batar!
Geçen günlerde ‘yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç duyulduğunu’ belirterek ‘yeni parti’ sinyali veren HDP’nin eski parti sözcüsü Ayhan Bilgen, “Yeni bir muhalefet tarzı siyasette iktidar olmadan da değişimin önünü açabilir” dedi.
1.2 milyon kişinin katıldığı, iklim değişikliği üzerine şimdiye kadar yapılan en büyük ankete göre, dünyadaki insanların üçte ikisi meseleyi küresel bir acil durum olarak görüyor.
HDP, dört muhalefet partisinden randevu istedi. İlk görüşme Saadet Partisi’yle yapılacak.
Ticaret Bakanlığı, 120 firmaya ‘stokçuluk’ ve ‘fahiş fiyat’ gerekçesiyle para cezası verdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2019 cirosu 3 milyon TL ve altında olan restoran ve kafelere destek verileceğini açıkladı.