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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Koca: Yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı aşılıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindekilerin sağlık kuruluşlarında aşılanacağını duyurdu.

Ayrıntılar gelecek….

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