‘Corona’da vakaların yüzde 46’sı, ölümlerin yüzde 50’si İstanbul’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplam Covid-19 vakalarının yüzde 46’sının, ölümlerin ise yüzde 50.2’sinin İstanbul’da olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Bakan Koca Twitter hesabından “Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin” diye uyardı.

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Koca şu bilgileri paylaştı: “Türkiye genelinde bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan Covid-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1000 kişiden 2.5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223 bin 315’tir. Vakaların yüzde 46’sı İstanbul’da tespit edilmiştir. Covid-19 kaynaklı vefatlarınsa yüzde 50.2’si yine İstanbul’da olmuştur. Vakaların yüzde 46’sının tespit edildiği İstanbul’da bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1000 kişiden 2.9’unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden yüzde 13.8 yüksektir.”