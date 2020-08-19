Bakan Koca: Vakalar yükselişte; son 1,5 ayın en yüksek sayısına ulaştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayıları bir süredir yükselişte, son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık.” dedi.
Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Koca’nın açıklamasından satırbaşları şöyle:
‘Teletıp sistemi’
- Evde tedavide yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz, ‘Teletıp’ denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak.”
‘Dört firmadan yerli üretim’
- “İlaç tedariğinde herhangi bir sıkıntımız yoktur. Antiviral ilacın yerli üretimine dört firma tarafından başlanmıştır.“
- “Covid-19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı yüzde 51,3; yoğun bakım yatağı doluluk yüzde 64,8; ventilatör doluluk oranı yüzde 31,7.”
‘HES tüm yurtta hizmete girecek’
- “Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız son 45 gün içinde yüzde 98,9’dur.”
- “HES mobil uygulamasına ‘riskli alan’ özelliği kazandırıldı. Kırıkkale’de denenen bu özellik, tüm yurtta hizmete girecek. Mobil uygulamadaki riskli olan alan özelliği, gittiğiniz toplu mekanlarda karekod uygulamasıyla size bilgi verecek.“
‘Okulların 21 Eylül’de açılmasını istiyoruz’
- “21 Eylül’de okulların açılması yaklaşımı içindeyiz.”
- “Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun.”
’13 aşı çalışması’
Soru cevap kısmında Koca, aşı çalışmalarına değinerek, ’13 ayrı çalışma yapıldığını, üçünün ileri safhada olduğunu’ belirtti.