Bakan Koca: Üç inaktif aşı adayımız insan deneyleri için izin müraacatı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin devam ettiği aşı çalışmalarından üç inaktif aşının ‘TİTCK’ya insan deneyleri için izin müracaatı yaptığını ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya geldiğini’ kaydetti.

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Koca, aşı çalışmaları ile ilgili Twitter paylaşımında şunları aktardı: “Ülkemizde geliştirme süreci devam eden 17 farklı aşı adayımız bulunmaktadır. İnsan deneyleri safhasında olan inaktif aşı adayımız Faz-2 insan deneylerine başlamak üzeredir. Bu aşı adayımız için Nisan ayında Faz-3 insan deneyleri safhasına gelerek yaygın kullanıma yönelik hazırlıklar devam etmektedir.

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İki adanövirüs temelli aşı adayımız da klinik öncesi aşamaları tamamlayarak TİTCK’ya müracaatını yapmıştır. Dünyada bir ilk olma özelliği olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşı adayımız araştırma ürününü elde etme ve yakında insan deneyleri için izne müracaat etme aşamasına gelmiştir. Diğer aşı adaylarımız ise klinik aşama öncesi çeşitli safhalardadır.

Ülkemizde aşı üretimini gerçekleştirebilecek tüm tesislerin iyi üretim uygulamaları sertifikasyonu işlemleri tamamlanmıştır.”