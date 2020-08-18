Bakan Koca: Tüm dünya, salgının merkeziymiş gibi mücadele etmek zorunda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tüm dünya, salgının merkeziymiş gibi mücadele etmek zorunda” dedi.

Fotoğraflar: Twitter @drfahrettinkoca

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda Covid-19 salgınıyla mücadelede bilim ve tedbirin gücüne inanılması gerektiğini belirtti.

Reklam

‘Wuhan unutuldu’

Bakan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Salgının sıfır noktası Wuhan unutuldu. Tüm dünya, salgının merkeziymiş gibi mücadele etmek zorunda. Savaşta ağır yenilgi alan ülkeler var. Biz, en iyiler arasındayız. Bilimin ve tedbirlerin gücüne inanarak, sağlık ordumuzla dayanışma içinde, mücadele edelim. Yenilen virüs olacak.”

Koca, aynı paylaşımı “Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir” yazılı farklı görsellerle de hesabından paylaştı.