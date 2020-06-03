Bakan Koca: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ‘yeni normal‘ sonrası ilk kez toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz” dedi.

Fotoğraf: AA

Video konferans yöntemiyle gerçekleşen ve yaklaşık iki saat süren toplantı sonrası Bakan Koca’nın açıklamasından satır başları şöyle:

Reklam

*1 Haziran itibariyle yeni sürece girdik. 6 Mayıs’ta birinci dönemi tamamladık demiştim. İkinci dönemle ilgili bazı uyarılarda bulunmuştum. Tedbir şarttır çünkü tehdit devam etmektedir.

* Tedbirlere uymak sağlığımız güvenceye almak yanında yavaşlayan üretimin hızlanması anlamına geliyor. Yeni takvim başladığında öğrenciler için güvenli şartları sağlamış olmalıyız.

*Salgının en çetin günlerinde gösterdiğimiz başarıyı günlük vaka sayısının bin civarına düştüğü günlerde göstermek zor değildir. Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz.

Reklam

*Maske kuralına uymayan vatandaşlardan ricam konun ciddiyetini hatırlatmak isterim. Şunu hatırlatmak zorundayım, bugüne kadar 4585 vatandaşımızı kaybettik.

*Normal şartlara dönmediğimizi, planlı bir şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmamalıyız.

*Tedbirleri tek başına uygulamanız yeterli olmayacaktır. Maske ve mesafe kuralını ihlal edenlere sosyal mesafenin ötesinde mesafeli davranın, bu hakkınızı kullanın. Toplum sağlığına işyerlerini, saygı göstermeyenlerden ayırın, tenkidinizi yapın, takdirinizi gösterin.

*AVM gibi kalabalık ortamlara gittiğinizde lütfen üç saatten fazla kalmayın.

*Bu hafta sonu genel sokağa çıkma kısıntısı öngörülmüyor. Vakalarına göre il bazında kısıtlama uygulanabilir.

*(65 yaş üstü ve gençler) Önümüzdeki hafta yeni düzenleme olabilir.

*Gerekli olmadıkça hastanelere başvurmayalım. Gerekli olduğunda sağlık kuruluşlarına müracaat edelim, bunu MHRS üzerinden yapalım.

*Yeni açılan İstanbul’daki hastanelerimiz için 3 bine yakın ilave personel alımı söz konusu olacak.

*İki yan yana koltuk şehirlerarsı yolculukta dolu olmayacak. Şehir içinde koltuk sayısı kadar yolcu olacak.

*(Sıtma ilacının riskleri üzerine) Biz bu ilacı 20 yıla yakındır iyi biliyoruz. Yan etkilerini bildiğimiz bir ilaç. Bahsettğiniz yayın uluslararası bilim insanlarının bir araya gelerek oluşturduğu bir yayın değil. Bu verileri ABD’de bir şirket topladı. Meşhur üniversitenin kalp doktoları yazıyı hazırladı. Bu ilacı, birçok ülke yoğun bakım dönemindeki hastalarda kullandı. Biz ise bu ilacın o dönemde faydası olmadığını, erken dönemde faydası olduğunu gördük. 1811 veriden beş vakada sadece kalp uzaması denilen durum oldu. Şu anda da bu ilacı kullanmaya devam ediyoruz, bir değişiklik olmadı.

*Doluluk oranlarımız son derece aşığı düştü. Kontrollü sosyal hayat dediğimiz dönemde kurallara dikkat ederek bu dönemi başarıyla sonuçlandırmak zorundayız. Bu kadar emek verip elde ettiğimiz başarıyı korumak zorundayız.

*Kök hücre uygulaması başarılı olmadı. Devam etmesi gerekmediğini düşünüyoruz. Plazmada başarı gördük, bu uygulama devam ediyor.

*(Tablonun hangi döneme ait vakaları kapsadığı üzerine) Bugün tespit ettiğimiz vakalar bir hafta öncesinin bulaşı gibi değerlendirilebilir.

*Sağlık çalışanları için Covid-19’un meslek hastalığı sayılması için bir çalışma var. Netlik kazanınca açıklayacağız.