Bakan Koca: Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlerin Covid-19 salgınıyla hem yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kıldığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında salgınla mücadelede tedbirin önemine işaret etti.

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Bakan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “(Birleşmiş Milletler toplanıp, dünyada sokağa çıkma yasağı ilan etsin.) Bir uçtakiler, salgınla mücadeleyi bu zihniyette görüyor. Diğer uçtakiler, ‘hastalık, ölüm, mühim değil’ diyor. Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor.”