Bakan Koca: Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı” dedi.

Fotoğraf: AA

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Twitter’dan ‘Bazı kayıplar zafer çok yakınken verilir, buna fırsat tanımayalım’ başlıklı bir açıklama paylaştı.

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Koca’nın açıklamalarından önce çıkan satır başları şöyle:

*Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin.

*’Kontrollü normelleşme’ dönemindeyiz. İlk iki haftamızı geride bıraktık. Şüphesiz bu kısa zaman içinde büyük sonuçlar almayı beklemiyorduk. Ama göstereceğiniz tereddütsüz irade, sonuçlarını hemen değilse de yakında ortaya koyacaktır.

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*(BioNTech aşısı) Uygulanmak üzere bu ay 4.5 milyon doz daha gelecek. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak.

*Artışlardan hepimiz sorumluyuz, düşüşlerle hepimiz mutluyuz. Bu nedenle tedbir şahsi değildir. Bir insanlık borcu, bir yurttaşlık ödevidir.

*İllerimizdeki vaka artış seyri bir süre daha takip edilecek. İlk 15 gündeki performansımız istenilen düzeyde olmasa da meseleye artan bir irade ile sahip çıkacağınıza inanıyoruz.