Bakan Koca: Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı” dedi.
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Twitter’dan ‘Bazı kayıplar zafer çok yakınken verilir, buna fırsat tanımayalım’ başlıklı bir açıklama paylaştı.
Koca’nın açıklamalarından önce çıkan satır başları şöyle:
*Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin.
*’Kontrollü normelleşme’ dönemindeyiz. İlk iki haftamızı geride bıraktık. Şüphesiz bu kısa zaman içinde büyük sonuçlar almayı beklemiyorduk. Ama göstereceğiniz tereddütsüz irade, sonuçlarını hemen değilse de yakında ortaya koyacaktır.
*(BioNTech aşısı) Uygulanmak üzere bu ay 4.5 milyon doz daha gelecek. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak.
*Artışlardan hepimiz sorumluyuz, düşüşlerle hepimiz mutluyuz. Bu nedenle tedbir şahsi değildir. Bir insanlık borcu, bir yurttaşlık ödevidir.
*İllerimizdeki vaka artış seyri bir süre daha takip edilecek. İlk 15 gündeki performansımız istenilen düzeyde olmasa da meseleye artan bir irade ile sahip çıkacağınıza inanıyoruz.