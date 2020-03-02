Bakan Koca: Son 14 günü beş ülkede geçirenler raporlu sayılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurt dışında seyahat etmiş kişilerin kalabalık ortamlara girmemesini tavsiye ederek “İran, Irak, Güney Kore, Çin ve İtalya’da son 14 günü geçirmiş olanlar raporlu sayılabilecek” dedi.
Sağlık Bakanı Bilim Kurulu toplantısının ardından corona virüsüyle ilgili alınan kararları ve son gelişmeleri aktardı.
Bakan Koca’nın açıklamasından öne çıkan noktalar şöyle:
- Her ne kadar vaka sayısında belirgin bir artış söz konusu değilse de Çin ve İran’dan sonra İtalya, Güney Kore ve Irak’la da uçuşlarımızı cumartesi gecesinden itibaren durdurmuş ve sınırlarımızı kapatmıştık. Giderek dünyada yayılım gösterdiğini ve şu anda 68 ülkede; en son Azerbaycan, Ermenistan ve Çekya’da da görüldü. Şu an toplam vaka sayısı 89 bin 211’e ulaştı. Ölüm sayısı ise 3 bin 40 oldu. Bu süreçte iyileşenlerin sayısında da önemli artış oldu. İyileşenlerin sayısı da 45 bine ulaştı, bu önemli bir bilgi.
- Bulaşıcılığı, riskli hastalardaki seyri ve özellikle genç ve çocuk yaş grubunda daha az görüldüğü gibi net bilgilere sahibiz. Toplam vakaların yüzde 85’inin normal mevsimsel grip gibi geçtiğini, yüzde 15’inin daha ağır seyrettiğini, riskli hasta gruplarında ise yüzde 15 ölüm oranına ulaştığını, fakat 50 yaşına kadar ölüm oranının yüzde 0,2 olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Mevsimsel gripte ise dünyada her yıl 250 bin ile 500 bin arası ölüm olduğunu da ayrıca ifade etmek istiyorum. Yeni korona virüsün ortaya konduğu tablo ile kamuoyundaki paniğin orantılı olmadığını da ifade etmek istiyorum.
‘Virüsü taşıyan insanlar aramızda olabilir’
- Kapımızda bir salgın olduğunu biliyoruz. Belki de bu süreçte bu virüsü taşıyan içimizde insanlar da olabilir. Dün, önceki gün veya 14 gün itibariyle bölgede olup ülkeye giriş yapmış vatandaşımız da var. Bu beş ülke özellikle olmak kaydıyla yurt dışında seyahat etmiş olan kişilerin kalabalık ortamlara girmemelerini ve mümkün mertebe son 14 gün günlerini evde geçirmelerini önemsiyoruz. Herhangi bir bulgusu olduğunda; ateş gibi, öksürük gibi, maskesini takarak müracaat etmelerini önemsiyoruz.
- Bugün yayınlamış olacağımız ilgili kararla, son 14 günü özellikle bu beş ülkede geçirmiş olan öğrenci veya çalışanların sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri halinde 14 güne tamamlamak üzere izinli sayılmalarını kararlaştırdık. İran, Irak, Güney Kore, Çin gibi ülkelerde geçirmiş olanların raporlu sayılabileceklerini ve bu dönemi evlerinde geçirmelerini özellikle ifade etmek istiyoruz.
‘Bugüne kadar 940 şüpheli vakamız oldu’
- 940 şüpheli vakamız oldu, numuneleri çalışıldı. Tekrarlarla birlikte 1162 çalışılan numune oldu, bunlar içinde pozitif vakamız olmadı.
- Üç aylara girmemiz vesilesiyle Suudi Arabistan’a gidenlerin sayısında bir artış olmuştu. Cumartesi akşamından itibaren, umreden gelen bütün vatandaşlarımızı termal kameradan zaten geçmiş oluyorlar. 13 bin 834 vatandaşımızı teker teker sağlık muayenesinden geçirdik. Bu vatandaşımızın içinde mevsimsel grip bulunan vatandaşımızın sayısı da dokuz. Şüpheli bulduğumuz, hastalık bulgusu olarak gördüğümüz beş kişiyi sağlık kuruluşlarına götürdük. Onların da testleri negatif çıktı, iki vatandaşımızınki de bekliyor.