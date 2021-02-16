Koca: Öncelikli grupların aşılamasında birinci aşamayı tamamlamak üzereyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılamasında birinci aşamayı tamamlamak üzereyiz” dedi.
Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısı ardından Twitter hesabı üzerinden “Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre ‘Yerinde karar’ dönemine geçiyoruz” diyerek, Covid-19 ile ilgili son durumu değerlendirdiği bir paylaşım yaptı.
Koca’nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
*Ülkemizde tedbirlere ve kısıtlamalara uyumun etkisini hep birlikte gördük. Ancak vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında sıkışma söz konusudur.
*Her gün ne yazık ki 100’e yakın vatandaşımızı bu hastalık sebebiyle kaybediyoruz.
*Ülkemizde de görülen mutasyonlara karşı etkin bir çalışma yürütüyoruz. Buna rağmen bazı mutasyon türlerinin bulaşma oranı çok daha yüksek. Bu riski göz ardı etmeden tedbirlere uymaya ısrarla devam etmek zorundayız.
*Şu ana kadar ülkemizde yaklaşık 800 bini ikinci doz olmak üzere 5 milyon aşı yapıldı.
*Kontrolleri tamamlanan aşılarımız devreye girdikçe aşı takvimini hızlandırma gayreti içindeyiz. Mümkün olan en kısa sürede bilim kurulunun belirlediği stratejiye uygun olarak aşılamayı tamamlamayı hedefliyoruz.
*Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir.