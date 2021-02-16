Koca: Öncelikli grupların aşılamasında birinci aşamayı tamamlamak üzereyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılamasında birinci aşamayı tamamlamak üzereyiz” dedi.

Fotoğraf: AA

Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısı ardından Twitter hesabı üzerinden “Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre ‘Yerinde karar’ dönemine geçiyoruz” diyerek, Covid-19 ile ilgili son durumu değerlendirdiği bir paylaşım yaptı.

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Koca’nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Ülkemizde tedbirlere ve kısıtlamalara uyumun etkisini hep birlikte gördük. Ancak vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında sıkışma söz konusudur.

*Her gün ne yazık ki 100’e yakın vatandaşımızı bu hastalık sebebiyle kaybediyoruz.

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*Ülkemizde de görülen mutasyonlara karşı etkin bir çalışma yürütüyoruz. Buna rağmen bazı mutasyon türlerinin bulaşma oranı çok daha yüksek. Bu riski göz ardı etmeden tedbirlere uymaya ısrarla devam etmek zorundayız.

*Şu ana kadar ülkemizde yaklaşık 800 bini ikinci doz olmak üzere 5 milyon aşı yapıldı.

*Kontrolleri tamamlanan aşılarımız devreye girdikçe aşı takvimini hızlandırma gayreti içindeyiz. Mümkün olan en kısa sürede bilim kurulunun belirlediği stratejiye uygun olarak aşılamayı tamamlamayı hedefliyoruz.

*Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir.