Bakan Koca: Mutasyonlu virüs tespit edilen kişi sayısı 128’e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de mutasyonlu virüs tespit edilen kişi sayısının 128’e yükseldiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Koca, ‘Türkiye’nin 17 şehrinde Britanya varyantının görüldüğünü’ aktardığı Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyanttır. Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak.”

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Britanya Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz ay, ülkedeki vaka artışının sebebinin, normalden yüzde 70 daha hızlı yayılan bir virüs mutasyonundan kaynaklandığını açıklamıştı.

Britanya’dan sonra Güney Afrika Cumhuriyeti, Brezilya, Danimarka gibi ülkelerde de farklı mutasyonların görüldüğü bildirilmişti.

Türkiye şu ana kadar mutasyonlu virüs sebebiyle Britanya, Danimarka ve Güney Afrika ve Brezilya’dan gelen uçuşları durdurma kararı aldı.

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Koca, Britanya’da ortaya çıkan mutasyonun ilk olarak 1 Ocak 2021 günü Türkiye’de tespit edildiğini duyurmuştu.