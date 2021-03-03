Bakan Koca: Mutant virüslerin gittikçe daha yaygın görülmesi ihtimal dahilinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Mutant virüslerin gittikçe daha yaygın görülmesi ve bulaşıcılığın artması ihtimal dahilinde” dedi.

Fotoğraf: DHA

Bakan Koca, “Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı. Bunun konforunu yaşarken tedbiri elden bırakmayalım” diyerek, Twitter üzerinden yazılı bir açıklama yayımladı.

Reklam

Koca’nın açıklamasından önce çıkan satır başları şöyle:

*Düşük riskli illerimizde kısıtlamaların hafifletilmesi ile artacak olan sosyal hareketliliğin tedbirlerde gevşeme anlamına gelmediğini, gelmemesi gerektiğini tekraren hatırlatmakta fayda görüyoruz.

*Virüs hayatımızdan çıkmış değil ancak çıkacağı günler yakın. Tedbirler mutasyon için de geçerli ve etkili.

Reklam

*Yüksek vaka sayımız hala hayatımızı olağan akışına kavuşturma umudumuzun önünde bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Kontrol elimizde ve tedbirlere uyarak normalleşebiliriz.

*İllerin risk haritası bu dönemde çok büyük önem arz ediyor. Mücadelemizin bu aşamasında mavi renk, umut, azim ve virüse karşı mücadeledeki kararlılığımızı temsil ediyor.

*7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz. Risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak.

*Veriler hafta sonu paylaşılacak, tedbirler 15 gün aralarla hafta başında uygulamaya geçecektir.

*Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri, hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir etkisi olduğunu memnuniyetle izliyoruz.

*Aşı temin sürecine paralel olarak vatandaşlarımızın aşılanmaları programlı şekilde devam edecektir. Aşı stratejimiz ve tercihlerimizle küresel düzeyde süreci en başarılı şekilde yürüten ülkeler arasındayız.