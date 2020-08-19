Bakan Koca: Maske, mesafe ve temizliğe uyarsak vakaları kontrol altına alırız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarsak, vaka sayılarını kolaylıkla kontrol altına alır; yarın hastalığı yenebiliriz” dedi.
Koca, Twitter’daki paylaşımında Covid-19 salgınında tedbirlere uyulduğu sürece artan vaka sayılarının kontrol altına alınabileceğini belirtti.
Bakan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Koronavirüs, gücünü, salgınla mücadele kurallarına uymadığımız ortamlardan alıyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarsak, vaka sayılarını kolaylıkla kontrol altına alır; yarın hastalığı yenebiliriz. Bilime güvenelim, kurallara uyalım. Tarihte son bulmamış salgın yoktur.”
Koca, aynı paylaşımı “Yenilen virüs olacak!” mesajıyla, farklı görsellerle paylaştı.