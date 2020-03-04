Bakan Koca, İranlı yetkililere, ‘Gelmeyin, Skypte’tan görüşelim’ demiş

Sağılık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle 92 kişinin hayatını kaybettiği İran’ın yetkililerine, “Gelmeyin, Skypte’tan görüşelim” demiş.

Fotoğraf: DHA

İran’da son 24 saatte 15 kişi daha hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, aynı süre zarfında 586 kişiye corona virüsünden kaynaklanan Covid-19 hastalığı teşhisi konduğunu, böylelikle virüsü taşıyan kişi sayısının da 2 bin 922’ye yükseldiğini duyurdu.

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Koca: Bilim kurulumuzdan bilgi almak istediler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İran’ın corona virüsünü çok geç ciddiye aldığını ifade etti.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre Bakan Koca şunları söyledi: “Kum kentini kapatmalarını tavsiye ettik ancak ‘Gerek yok’ denildi. Şimdi ise durum ciddileşince ‘Nasıl adım atacağız’ diye yardım istiyorlar. Bizim bilim kuruluna bir heyet gönderip bilgi almak istediler. Biz de ‘Gelmeyin, Skype üzerinden bağlanalım’ dedik. Çin ve diğer bazı ülkelerde yayılma hızı düşerken şu anda en fazla İran’da yayılma var.”