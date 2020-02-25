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Bakan Koca: İran’dan gelen uçakta ilk bulgularda virüs belirtisi yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran’dan Türkiye’ye gelen ve Esenboğa Havalimanı’nda karantina altına alınan 140 kişilik uçakta ‘corona‘ tetkiklerinin negatif çıktığını açıkladı.

Corona virüsü (Fotoğraf: Reuters)

Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, 17 yolcuda corona virüsü olduğu şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı’na indirilmişti.

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Bakan Koca, İran’dan gelen uçağın Ankara’ya yönlendirmesinin sebebine ilişkin ‘daha önce deneyimli olan ekibin Ankara’da karantina merkezlerinde hazır olması’ olduğunu söyledi.

Sağlık bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm numuneler için çalışmaya başlandı. Sonuçlar birkaç saat içinde belli olmuş olur. Çıktığı anda sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak. 140 kişi içinde ateşi olan kimse bulunmamaktadır. Yolcuların ilk bulgularında virüs belirtisi yok.”

Koca, İran’dan getirilen ve karantina altında olan yolcuların tetkiklerinin negatif çıktığını, corona virüsü hastasının bulunmadığını bildirdi.

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