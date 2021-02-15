Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide haftalık görülen vaka sayılarını paylaştı.

Fahrettin Koca’nın paylaşımına göre, illere göre haftalık (8-14 Şubat) Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 60,19, Ankara’da 35,49, İzmir’de 44,39, Antalya’da 78,20 oldu.

Reklam

Trabzon 228,02 ile geçen hafta 100 bin kişi başına en çok vaka görülen il olurken, Şırnak 7,82 ile sonuncu.

Koca, Twitter paylaşımında, “Yerinde karar dönemindeyiz” diyerek şunları kaydetti: “Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz.”